В Хабаровске на акцию поддержки Фургала пришли 30 человек

ХАБАРОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала в субботу около 30 человек на площади у здания краевого правительства в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"Сегодня на площади Ленина собралось около 30 человек. Люди находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и ограничений, введенных на проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции. Акцию на площади у краевого правительства контролируют сотрудники правоохранительных органов. В прошлую субботу пришло около 50 человек.

Сообщается, что за время проведения несанкционированных акций в Хабаровском крае (подобные мероприятия ранее проводились и в других населенных пунктах региона) пресечено около 500 административных правонарушений. "По результатам рассмотрения дел судами принято 485 решений: выписано 322 штрафа на сумму более 3,5 миллиона рублей, 95 административных ареста, 41 - обязательные работы", - уточняется в сообщении.

Собравшиеся на площади традиционно скандировали лозунги на площади, а затем двинулись по центральным улицам Хабаровска.

Ранее акции, начавшиеся 11 июля после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, были ежедневными. Самые многочисленные из них проходили по субботам. Сейчас, по данным администрации Хабаровска, по будням митинги не проводятся.