Обустройство исторического центра Владивостока для туристов начнется в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. Обустройство туристической инфраструктуры в историческом центре Владивостока начнется в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур.

"Пока уровень оснащения данной территории туристской инфраструктурой, внешний вид зданий и сооружений не обеспечивает необходимого уровня комфорта и безопасности туристов, не позволяет в полной мере реализовать туристский потенциал исторического центра города. <…> В этой связи предполагается провести ряд мероприятий по благоустройству. Срок реализации проекта - 2021-2024 годы. Идет разработка концепции туристического маршрута по исторической части города Владивостока", - сказал Щур, отметив, что ядром туристской зоны являются улицы Алеутская и Пограничная, а также район "Миллионка", где более ста лет назад располагался китайский квартал.

По госпрограмме "Развитие туризма в Приморском крае на 2020-2027 годы" в этом году выделены субсидии на благоустройство четырех мест турпоказа - пляжей и экологических троп на юге региона. Общий объем направленных средств составил 47,2 млн рублей. Гранты Ростуризма на создание туристической инфраструктуры в этом году получили четыре компании из Приморья, которые представили пять проектов. Субсидия, выделенная на реализацию проектов в регионе, превысила 11 млн рублей.

Щур отметил, что в 2020 году туристский поток в регион составил около 970 тыс. человек. Край посетили в том числе более 43 тыс. иностранных туристов, что на 80% меньше туристического потока 2019 года. "С учетом отсутствия международного потока и долгим отсутствием внутреннего потока из-за влияния ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции оборот туризма в экономике края по итогам года составит около 5,7 млрд рублей, с учетом сопутствующих отраслей - примерно 8,4 млрд рублей", - сказал руководитель агентства по туризму. Поступления в бюджеты от предприятий туристской отрасли на начало ноября составляли 907,8 млн руб.

В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. В декабре он сообщил, что национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет готов весной 2021 года.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии коронавируса.