В Чечне назвали информационной блокадой блокировку спортивных каналов на YouTube

ГРОЗНЫЙ, 16 января. /ТАСС/. Власти Чечни назвали абсурдом и информационной блокадой блокировку официальных YouTube-аккаунтов грозненского футбольного клуба "Ахмат" и организации по проведению боев смешанного стиля Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом заявил министр печати и информации региона Ахмед Дудаев.

"Эти действия демонстрируют явное нарушение прав всех получателей информации, любителей футбола, смешанных единоборств. А ведь это сотни тысяч людей. Только на один YouTube-канал АСА было подписано более полумиллиона человек. Удивляет абсурдность этих решений, наблюдается явная информационная блокада. Принцип "спорт вне политики" уже давно не принимается в расчет, попраны все морально-этические нормы", - сказал Дудаев.

По его словам, против Чечни и главы региона Рамзана Кадырова развернута гибридно-информационная война. "Уже не первый год мы видим, что со стороны самой "демократической" страны, именующей себя колыбелью демократии, жестко и грубо нарушаются права получателей информации. США в современном мире являются главным нарушителем прав и свобод, ни о какой демократии речь не идет", - добавил он.

В пятницу YouTube заблокировал официальный канал ФК "Ахмат" на этой платформе. В клубе из Грозного заявили, что канал команды заблокирован без каких-либо оснований, а также отметили, что это не помешает болельщикам получать информацию о деятельности клуба в полном объеме. В Российской премьер-лиге в свою очередь заявили, что блокировка YouTube-канала клуба "Ахмат" противоречит базовым ценностям футбола. Также письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к аккаунтам направил Роскомнадзор. Google объяснил блокировку аккаунта "Ахмата" на YouTube санкциями Минфина США.

Минфин США ранее внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции вводятся и в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации ACA, клуба смешанных единоборств "Ахмат".