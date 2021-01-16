На участке трассы М-5 ограничили движение из-за снегопада

ТАСС, 16 января. Ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовиков ввели на участке М-5 на территории трех регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом в субботу сообщается на сайте главного управления МЧС России по Оренбургской области.

"С 19:30 местного времени (17:30 мск) введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан с 1 194 км по 1 363 км", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, меры предприняли из-за неблагоприятных погодных условий - низовой метели, обильного снегопада и ограничения видимости.