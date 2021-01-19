Подводные объекты Севастополя впервые внесли в реестр выявленных памятников РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Участки территорий бухт Карантинная и Круглая в Севастополе получили статус выявленных объектов культурного наследия, что поможет сохранить и изучить объекты, находящиеся под водой. Это первые подводные объекты Севастополя, внесенные в реестр выявленных памятников РФ, сообщила ТАСС первый заместитель директора музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Сарапулкина.

Ранее в музее сообщали, что со времени основания Херсонеса, около 2,5 тыс. лет назад, часть городища оказалась под водой Карантинной бухты. Здесь же находился и городской порт, причальные сооружения которого археологи пока не обнаружили. На дне Круглой бухты, расположенной неподалеку от древнего города, тоже сохранился участок культурного слоя. Также здесь могла находиться и одна из херсонесских гаваней.

"В бухтах Круглая и Карантинная археологами проводились разведочные работы. Благодаря полученным результатам участки акваторий бухт решено включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. В Севастополе это два первых случая [включения подводных объектов в реестр]", - сказала собеседница ТАСС.

По данным учреждения, в реестр вносится не конкретный объект, а участок, где обнаружены остатки сооружений и предполагается наличие культурного слоя, содержащего следы существования человека.

Замдиректора музея пояснила, что благодаря такому статусу ценные для науки объекты будут охраняться законом. "Несмотря на то, что они находятся под водой, все равно могут быть повреждены при строительстве - например, при прокладке различных трубопроводов. Но теперь проектировщик, изучив реестр, будет понимать, что в бухте находится охраняемый объект, и учтет его границы", - уточнила Сарапулкина.

Также она отметила, что теперь археологи могут проводить не только разведочные исследования, когда разрешены только локальные работы суммарной площадью не более 20 кв. м на одном объекте, а более масштабные раскопки. Это будет способствовать изучению затопленных территорий Херсонеса и его предместья - хоры. В том числе, надеются в музее, это даст больше шансов локализовать городской порт.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. В Средние века там основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.