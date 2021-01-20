В Сахалинской области провели проверку всех канализационных люков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 января. /ТАСС/. Масштабная проверка объектов ЖКХ завершилась в Сахалинской области. На островах проверены на безопасность все канализационные люки, а также крыши, подвалы и чердаки, сообщил в среду ТАСС губернатор Валерий Лимаренко.

"На тепловых сетях, а также на сетях водоснабжения и водоотведения специалисты проверили состояние более 39 тыс. люков", - сказал он. Также позаботились о том, чтобы крышки люков нельзя было открыть или получить свободный доступ к тепловым камерам, канализационным и смотровым колодцам, расположенным во дворах и рядом с ними, на тротуарах, газонах и дорогах.

Проверки и устранения недочетов начались в понедельник по поручению Лимаренко после чрезвычайного происшествия с пятилетней девочкой, которая 17 января вечером пошла погулять и провалилась в канализационный колодец. Ребенка доставили в больницу, серьезных травм она не получила. ЧП случилось в пригороде Южно-Сахалинска. Поиски девочки вели спасатели, полиция и местные жители. Ее нашли в тот же день.

Областные власти сообщили, что виновных наказали. Уволен руководитель участка МКП "Городской водоканал" в Южно-Сахалинске, на территории которого находился люк с неправильно установленной крышкой. Директору и главному инженеру учреждения объявлен выговор. Служебное расследование завершено.