В Петербурге создадут мемориальный комплекс, посвященный истории арктических конвоев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Крупный мемориальный комплекс "Северные конвои", посвященный истории полярных конвоев во время Великой Отечественной войны, планируют создать на территории колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова в Санкт-Петербурге. Об этом в среду сообщил помощник ректора вуза, директор фонда сохранения исторической памяти "Международный центр Северных конвоев" Владимир Соломонов.

"Впервые в Санкт-Петербурге мы планируем создать мемориальный комплекс "Северные конвои". В нашем городе появится крупный международный комплекс, посвященный северным конвоям. Мы понимаем, что это быстро не сделать, это на несколько лет работы всем нам", - сказал Соломонов в региональном пресс-центре ТАСС в Петербурге.

По его словам, в комплекс войдет уже функционирующий в городе международный центр северных конвоев. На территории колледжа будет создан тематический музей под открытым небом, там планируется разместить подлодку, торпедный катер, самолет, танк и пушки того времени. Также готовятся проекты сквера и установка там часовни. Авторы проекта планируют создать для комплекса самый крупный в мире музей северных конвоев.

"Каждой стране в этом музее выделят одинаковые площади, поэтому пользуясь случаем прошу коллег из разных стран подключаться к созданию этой площадки", - отметил Соломонов.

Северные (арктические) конвои - применявшийся в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов способ доставки грузов по программе ленд-лиза из США, Канады и Великобритании в Советский Союз морем через Северную Атлантику.

Первый конвой, получивший название "Дервиш", сформировали в Ливерпуле 12 августа. Он отправился в Северную Атлантику из Исландии 21 августа 1941 года. В порт Архангельска он прибыл 31 августа. Всего с августа 1941 года по май 1945 года провели 81 конвой (в СССР - 42 конвоя, из СССР - 39) или более 1,4 тыс. судов. В советские порты доставили 4,2 млн т грузов, в том числе 7 тыс. самолетов и 5 тыс. танков.