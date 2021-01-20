В Дагестане отпраздновали 100-летие со дня образования республики

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Дагестан в среду отметил 100-летие со дня образования республики, торжественные мероприятия прошли в Махачкале, Каспийске, а также в других городах и районах республики.

20 января 1921 года был принят декрет об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, 24 мая 1991 года регион переименован в Дагестанскую Советскую Социалистическую Республику, с 1993 года - Республика Дагестан.

В день юбилея в городах и районах республики прошли праздничные мероприятия. Начало им было дано на центральной площади в Махачкале, где прошли торжественный митинг и демонстрация документальных хроник об истории региона.

В ходе праздничных мероприятий в Махачкале также состоялась церемония специального гашения почтового конверта, посвященного 100-летию со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Первый оттиск штемпеля с изображением логотипа юбилейной даты поставили врио главы Дагестана Сергей Меликов и директор Управления федеральной почтовой связи Дагестана Махач Магомедов. В почтовое обращение специальный конверт к 100-летию ДАССР выпущен в количестве 250 тыс. экземпляров.

В день празднования юбилея республики Меликов вручил государственные награды дагестанцам, внесшим значимый вклад в развитие республики - общественным и политическим деятелям, руководителям ведомств и учреждений, общественных организаций.

Вечером в Русском драмтеатре им. М. Горького в Махачкале состоялся большой праздничный концерт с участием государственного академического ансамбля танца Дагестана "Лезгинка", а также других дагестанских коллективов и популярных исполнителей. Праздничные концерты, выставки и другие мероприятия прошли в разных городах и районах Дагестана.

Поддержка всей России

Поздравление жителям Дагестана в связи с юбилеем направил президент России Владимир Путин, его приветственный адрес на торжественном мероприятии, прошедшем во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в городе Каспийске, зачитал полпред президента в СКФО Юрий Чайка. Обращаясь к народам Дагестана, глава государства отметил богатейшее историческое наследие региона, вклад его жителей в борьбу с международным терроризмом, в сохранение межнационального согласия и мира в обществе.

Полпред президента в СКФО, обращаясь к жителям республики, назвал Дагестан стратегически важной территорией России с весомым экономическим и туристическим потенциалом, а также активно развивающейся социальной сферой. "В мире и согласии в самой многонациональной республике нашего государства проживают свыше трех миллионов человек, чьим самоотверженным трудом создаются современные успехи региона", - сказал Чайка.

С приветствием к жителям Дагестана обратился также заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, возглавлявший Дагестан в 2010-2013 годах. Он также отметил большой и самобытный потенциал региона, а также пожелал успехов новому руководству республики, в частности, врио главы Дагестана Сергею Меликову.

"С приходом нового руководства видны очень позитивные шаги, большой задел на будущие положительные изменения, на то, чтобы Дагестан развивался социально, экономически, и первые шаги вселяют в нас уверенность в том, что все это получится. Отрадно, что Сергей Алимович (Меликов) делает упор на профессионалов, дагестанцев, местные кадры - людей, знающих не понаслышке проблемы региона и желающих их решать", - сказал Магомедов.

Врио главы региона Меликов на торжественном собрании в Махачкале поблагодарил представителей руководства страны за поздравления в адрес жителей республики.

"Мы сегодня услышали пожелания в росте экономической мощности республики, в создании новых промышленных и экономически важных не только для Северного Кавказа, но и для всей страны территорий, и в этих поздравлениях мы услышали глубокую поддержку федерального центра, а через них - и поддержку всех субъектов РФ, всего народа нашей огромной сильной России. Наверное, перед нами через 100 лет после образования ДАССР стоят задачи, которые, безусловно, являются продолжением заложенных этим юбилеем традиций, но в то же врем открывают перед нами новые перспективы, достичь которых мы можем только трудом, целеустремленностью, преданностью, патриотизмом", - сказал Меликов, также пожелав жителям республики новых успехов, здоровья и благополучия.