Нарушенное из-за непогоды энергоснабжение населенных пунктов Тверской области восстановили

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Аварийные бригады восстановили энергоснабжение населенных пунктов Тверской области, где из-за технологических нарушений, вызванных непогодой, в зоне отключения находились дома около 2,6 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"По состоянию на 9:00 21 января, в Тверской области восстановлено энергоснабжение в населенных пунктах, временно оставшихся без света из-за непогоды 20 января. Сегодня планируется проведение профилактических мероприятий - расчистка просек и вырубка деревьев, что позволит предотвратить технологические нарушения на электросетях в случае обильных снегопадов", - сообщается на сайте областного правительства.

К ремонтным работам в целом было привлечено 330 бригад, 1 271 человек, 355 единиц специальной техники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействовались резервные источники питания. "По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени всю необходимую помощь в восстановительных и профилактических работах оказывают региональные Министерство лесного хозяйства и Министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с главным управлением МЧС России по Тверской области", - отметили в пресс-службе.

Отключения электроснабжения из-за сильного снега произошли 19 января около 17:30 мск в 126 населенных пунктах, где проживают около 2,4 тыс. человек. Затем количество обесточенных населенных пунктов увеличилось до 311, общее число находящихся в зоне отключения жителей составило более 4,9 тыс. К утру 20 декабря большинство технологических нарушений было устранено, без света оставались порядка 300 жителей, но из-за новых отключений их число в течение дня увеличилось до 2,6 тыс.