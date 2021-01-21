На Кубани зафиксировали сильнейшие за последние три года морозы

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Краснодаре в ночь на четверг температурный минимум за последние три года. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

"В Краснодаре сегодня зафиксировали минус 17,5 градусов - это была самая холодная ночь в течение января за последние три года. В эти годы была активна Атлантика, действовали теплые циклоны, которые поставляли не сильно выхоложенные осадки на территорию нашего края. Далее температурный фон будет возвращаться к более привычной южной зиме", - сказал Колесник.

Он добавил, что, по долгосрочному прогнозу, вплоть до 30 января сильных морозов на Кубани уже не ожидают. "У нас будут небольшие "температурные качели": от минусовых показателей ночью до положительных днем, экстремум в ближайшие 10 дней не ждем", - сказал собеседник агентства.

С начала 2021 года в Краснодарском крае фиксируют нехарактерные для региона сильные снегопады. По данным администрации края, высота снежного покрова варьируется от 1 см до 31 см.