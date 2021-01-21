Температура воздуха в Центральной России в конце недели приблизится к рекордным отметкам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Центральном федеральном округе с пятницы, 23 января, приблизится к рекордным для округа показателям и превысит норму на 10-12 градусов. Об этом сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение ближайших дней, начиная с завтрашнего дня, температура уже и днем, и ночью (ближайшая ночь на пятницу еще холодная) будет близка к нулевой отметке. И даже днем [показатели] будут приближаться к рекордным значениям - плюс три, плюс четыре градуса. Для последней декады января в центре европейской России это действительно рекордное значение", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что это приведет к потеплению на юге европейской территории России, а также в Приволжье. В целом, по словам эксперта, до середины следующей недели будет наблюдаться очень теплая погода. "Если в начале нынешней недели, в понедельник, температура ниже нормы в Москве была на 10 градусов, то уже в конце этой недели, в субботу и воскресенье, она будет выше нормы на 10, даже на 12 градусов", - уточнил Вильфанд, добавив, что это связано с движением очень теплых воздушных масс.

Ранее Вильфанд сообщил, что длительная оттепель ожидает жителей европейской части России с пятницы. Продлится она минимум до середины следующей недели.