Более 800 млн рублей направят на создание сейсмостойких объектов в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят 812 млн рублей на строительство и реконструкцию сейсмоустойчивых зданий в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС в четверг замминистра строительства и архитектуры республики Константин Моргоев.

Почти 30 сейсмоустойчивых объектов построят в шести регионах России в 2021 году, на эти цели предусмотрено 3,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ. Уточняется, что средства получат Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Кемеровская область, Ингушетия, Северная Осетия и Чечня. Кроме того, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию три детских сада и школу в Дагестане. В Карачаево-Черкесии продолжат строительство трех многоэтажных многоквартирных домов в Черкесске. Работы по возведению 12 образовательных учреждений также продолжат в Чечне.

"До 2023 года в Северной Осетии появятся шесть объектов в рамках реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации. На продолжение работ из федерального бюджета выделено в этом году 755 млн рублей, из республиканского - 57 млн", - сказал Моргоев.

В частности, в настоящее время продолжается сейсмоусиление и реконструкция здания общеобразовательной школы №11 в городе Владикавказ, строительство двух детских садов на 280 мест каждый в поселке Заводской, школы-интерната на 500 мест в городе Моздок. По программе в этом году сдадут в эксплуатацию жилой дом по улице Тельмана во Владикавказе.

Также в настоящее время ведется реконструкция средней общеобразовательной школы №1 селения Ногир Пригородного района. Школа состоит из трех блоков. Один из старых корпусов ранее был демонтирован. К старой школе будет пристроен новый блок, включающий актовый зал и столовую. Также будет построен новый корпус с учебными кабинетами.