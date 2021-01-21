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Резервные участки водопровода в арктическом поселке Карелии смонтируют к 24 января

На территории поселка с 16 января действует режим ЧС

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 января. /ТАСС/. Работы по укладке временных участков трубопровода в поселке Рабочеостровске Кемского района Карелии, где 10 января было частично отключено водоснабжение из-за промерзания сетей, планируется завершить к 24 января. Об этом в ходе своего доклада в четверг на заседании заксобрания республики сообщила вице-премьера регионального правительства Оксана Чебунина.

"На сегодняшний день мы ожидаем поставку в поселок Рабочеостровск необходимых материалов и завершения работ по прокладке новых участков водопровода и их утеплению. Окончательное завершение работ планируется к 24 января", - сказала она.

Режим ЧС на территории арктического поселка введен с 16 января, для ликвидации последствий аварии Кемский район получил из резервного фонда правительства Карелии 2,4 млн рублей.

Ранее в Рабочеостровске замерзли полкилометра сетей, что привело к отключению воды у 98 человек, а также в центре помощи детям и местной школе, ученики которой сейчас переведены на дистанционное обучение. Воспитанников детского дома временно перевезли в другие социальные учреждения.

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