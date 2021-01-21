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Работа канатных дорог на Домбае в КЧР возобновится 22 января

Кроме того, откроется учебно-тренировочный склон

ЧЕРКЕССК, 21 января. /ТАСС/. Работа канатных дорог будет возобновлена в пятницу на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии после ликвидации очагов лавинной опасности, сообщили в четверг журналистам в администрации поселка Домбай.

"Очаги вероятной лавинной опасности ликвидированы. С завтрашнего дня возобновляется работа канатных дорог на 4 и 5 уровне, учебно-тренировочный склон также будет открыт. Убедительная просьба ко всем работникам и отдыхающим - быть предельно внимательными на склоне горы и помнить, что к стихии нужно относиться с максимальной осторожностью", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации Карачаевского городского округа сообщили, что в курортном поселке по причине скопления снежных масс будет произведен принудительный спуск лавины.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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