Фонд президентских грантов поддержал 124 проекта в регионах Дальнего Востока

ТАСС, 22 января. Фонд президентских грантов в первом конкурсе 2021 года поддержал 124 проекта некоммерческих организаций Дальнего Востока. По информации фонда, четверть от общего числа проектов будут реализовывать общественники Якутии - это наивысший показатель в Дальневосточном федеральном круге.

Одним из победителей конкурса стал якутский проект "Села без пожаров", задача которого - сформировать добровольческие пожарные бригады в 10 селах, находящихся в зоне возникновения лесных пожаров. В этой местности нет государственных противопожарных подразделений. Волонтеры, которые пройдут обучение и получат экипировку, приобретенную на средства гранта, смогут сдерживать огонь до прибытия основных сил противопожарной службы. Кроме того, планируется привлечь местных жителей к патрулированию прилегающих к селам лесов, чтобы не допускать перехода огня на жилые дома.

Несколько проектов в республике направлены на возрождение и сохранение традиций. Так, сельских жителей обучат пошиву национального якутского мужского костюма, впервые проведут конкурс начинающих мастериц "Саха Саарынын сахалыы та а а" ("Национальная одежда почитаемого якута"). Завершится проект обрядовым хороводным танцем "Осуохай", в котором примут участие более 500 мужчин в национальных костюмах.

Кочевая родовая община эвенков откроет летний лагерь, где детей будут обучать разговорному эвенкийскому языку, а также познакомят с культурой народа, обучат навыкам оленеводства и традиционным промыслам, таким как выделка шкур. Основной целью проекта является знакомство подрастающего поколения эвенков с родным языком, на котором сейчас свободно общаются не более 10% молодых людей.

В городе Нерюнгри создадут передвижной этнографический музей-павильон, в котором будут представлены предметы быта, утварь, украшения и ритуальные предметы народов республики. На девяти городских площадках пройдут мероприятия по изучению традиционного фольклора, ритуалов и обрядов, а также игре на национальном музыкальном инструменте - хомусе.

Спорт и туризм

Фонд поддержки молодежных инициатив "Татьянин день" планирует благодаря гранту создать геологический клуб "Литосфера", где 1,5 тыс. школьников и студентов смогут познакомиться с историей Хабаровского края. Для ребят будут проходить геолого-краеведческие экскурсии и экспедиции на территории Анюйского национального парка.

Для школьников из Приморья туристское объединение "Окно в Евразию" разработает настольную игру по мотивам экспедиций писателя, путешественника и краеведа Владимира Арсеньева. Ожидается, что так дети смогут лучше узнать географию и историю родного края и заинтересуются путешествиями по региону.

В Магаданской области подростков из многодетных и малообеспеченных семей обучат дайвингу. Занятия для каждой команды из 10 человек будут проходить не реже раза в неделю, в бассейне, под руководством опытных инструкторов. Кроме увлечения подростков спортом, проект "Море для всех" направлен на то, чтобы расширить кругозор ребят, ведь обучившись правильно погружаться, они потом смогут исследовать глубины Охотского моря. Курс продлится семь месяцев, а после сдачи экзаменов, молодые люди получат сертификаты, позволяющие совершать погружения в море при поддержке опытного инструктора.

В Приамурье для детей из семей, которые не могут оплачивать посещение кружков, откроют секцию биатлона. Помимо спортивных занятий, дети и их родители будут работать с семейным и спортивным психологами, чтобы закрепить желание достигать спортивных и личных успехов. Для людей старшего возраста в регионе будут проводить занятия по оздоровительной гимнастике цигун. В теплое время года мастер-классы будут проходить на свежем воздухе, чтобы у пенсионеров была возможность не только укрепить сердечно-сосудистую систему, но и принимать активное участие в культурно-оздоровительной жизни.

Инклюзивную летнюю школу "Танцуем вместе!" проведут в Чите. В танцевальных номерах, которые ребята поставят под руководством известных хореографов, примут участие танцоры с особенностями развития. Коллективы-участники за время слета смогут обменяться опытом, что, как считают организаторы, поможет их творческому росту.

Взаимопомощь и культура

Региональное общественное движение "Хранители Байкала" в Бурятии намерено благодаря гранту объединить интересы детей и одиноких пожилых людей проектом "Эжыдээ туhалнаб" ("Помогаю бабушке"). Ребят научат помогать старшему поколению. Под присмотром организаторов, дети будут навещать одиноких пенсионеров, помогать им и перенимать опыт старшего поколения, приобщаться к национальным традициям.

В Хабаровске волонтеры создадут кукольный театр "Волшебный мир приходит в гости", постановки которого, как рассчитывают организаторы, помогут снижать тревожность у пациентов медучреждений и воспитанников социальных учреждений. За год планируется поставить три спектакля, каждый из которых добровольцы, обучившиеся кукловождению, покажут в 10 больницах и детских домах. Посетить постановки смогут не менее тысячи детей и взрослых.

В Еврейской автономной области для подростков 10-17 лет будут проводить онлайн-уроки вокала. Петь ребята будут песни, переведенные на идиш, а занятия будет проводить солистка московского театра "Градский Холл" Алла Рид, которая в эфире Первого канала спела песню "Хава Нагила" в авторской манере. Пение подростков запишут на студии звукозаписи, а ребята, творчество которых отметят эксперты, примут участие в мастер-классах певицы в Москве.

Победителями первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов стали 2 тыс. проектов некоммерческих организаций из 85 субъектов РФ. Более 88% организаций победителей живут за пределами Москвы.

В 2020 году Фонд президентских грантов поддержал рекордное количество проектов из всех регионов России - 5 тыс. 319, общая сумма грантов составила беспрецедентные 11 млрд рублей. В прошлом году фонд провел три конкурса вместо традиционных двух, третьим стал специальный конкурс для поддержки социально ориентированных НКО, которые участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения.