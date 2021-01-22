В Кировской области проблему с вывозом мусора планируют решить до конца февраля

ТАСС, 22 января. Проблему с вывозом мусора с контейнерных площадок, а также со стихийными свалками в Кирове и других населенных пунктах области планируют решить до конца февраля. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба "Российского экологического оператора" (РЭО).

Жители Кировской области с начала января жалуются на переполненные мусорные контейнеры из-за нерегулярного вывоза мусора: шахты мусоропроводов забиты мешками с отходами, в подъездах появился неприятный запах, на контейнерных площадках - огромные горы пакетов с мусором. Специалисты администрации Кирова зафиксировали переполнение более чем 2,5 тыс. контейнерных площадок. Ранее прокуратура Кировской области подала иск в суд с требованием обязать регоператора вывезти мусор.

"То, что мы сегодня увидели в Кировской области, назвать мусорным коллапсом я не могу. Есть аккуратные и чистые контейнерные площадки, есть площадки с заполненными баками, есть и проблемы. Мы их сегодня обсудили и согласовали план мероприятий по их устранению. Но ситуация объективно исправляется. На сегодняшний день поставлены дополнительные ночные смены по вывозу ТКО с контейнерных площадок. Увеличен штат сотрудников регионального оператора. На маршрут поставили дополнительную технику. Ситуацию урегулируют до конца февраля", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора РЭО Сергея Королева.

В рамках рабочей поездки представитель РЭО посетил несколько десятков контейнерных площадок и обсудил с правительством области создание объектов обработки и утилизации ТКО в соответствии с федеральной схемой.

"Скопление мусора было связано с недостатком техники в связи со сменой транспортной компании. Ситуация находится на контроле правительства Кировской области. Со стороны Министерства природных ресурсов и экологии РФ и "Российского экологического оператора" будут также осуществлять постоянный контроль за выполнением намеченного плана по исправлению проблемной ситуации", - уточняется в сообщении.

О проблеме с вывозом ТКО в регионе

Ранее в областном правительстве поясняли, что до января вывоз мусора обеспечивали частные компании, однако к их работе нередко возникали нарекания, поэтому областное правительство приняло решение с 1 января передать вывоз ТКО компаниям с государственным участием - АО "Куприт" и АО "Вятавтодор". Однако у регионального оператора возникли трудности, связанные с недостатком кадров (водителей на мусоровозы) и не до конца отработанной логистикой новых маршрутов. По словам генерального директора АО "Куприт" Эдуарда Патрушева, сложности возникли в том числе из-за неактуальных данных по размещению контейнерных площадок. Сейчас работы по вывозу отходов из областного центра ведутся в круглосуточном режиме, закуплили новцю технику, на работу приняты люди, однако свалки продолжают образовываться.