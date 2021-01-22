Аномальные морозы в Архангельской области сменит аномальная оттепель

АРХАНГЕЛЬСК, 22 января. /ТАСС/. Аномальные морозы в Архангельской области к началу следующей недели сменит аномальная оттепель, сообщили ТАСС в пятницу в отделе метеопрогнозов Севгидромета.

"По области температурный фон ниже климатической нормы на 2-5 градусов, но уже завтра мы ждем резкое потепление, аномальные морозы сменятся аномальной для этого времени оттепелью. Сначала потеплеет на юго-западе региона, в Архангельске в ночь на понедельник ожидаем температуру выше 0, будет оттепель", - сказали в отделе метеопрогнозов.

Сейчас в Архангельской области в большинстве районов минус 24-27 градусов, на востоке региона в Лешуконском районе - до минус 31 градуса. В юго-западной части - в Онежском районе - уже минус 18. "Резкое потепление будет связано с выходом теплого воздуха с юга Европы", - пояснила собеседница агентства.

Морозы в Ненецком АО

При этом в Ненецком автономном округе морозы ниже климатической нормы на 10 градусов ожидаются до следующей недели. "По Ненецкому округу мы даем неблагоприятное явление, предупреждение с 22 по 25 января, очень холодная погода, с отклонением 10 градусов и более", - сообщили в Севгидромете. Ночью в Нарьян-Маре ожидается до минус 38 градусов, при прояснениях по региону возможно до минус 43 градусов.

Постепенное потепление в НАО ожидается с понедельника.