В Нижегородской области запустили проект по подготовке управленцев в муниципалитетах

ТАСС, 22 января. Проект "Команда 52", который объединит сильнейших управленцев в муниципалитетах региона и позволит запустить новые проекты по развитию территорий, начал работать в Нижегородской области. Старт проекту дали в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В рамках проекта реализуют образовательную программу, которая объединит сильных управленцев из муниципалитетов Нижегородской области и позволит сформировать так называемый банк лучших практик и решений по развитию территорий", - отметили в пресс-службе.

Проект рассчитан на период до августа 2021 года. В 52 муниципалитетах региона сформировуют команды из муниципальных служащих, предпринимателей, сотрудников предприятий и учреждений, местных депутатов и общественников. Команды должны состоять из пяти-семи человек в возрасте от 30 до 50 лет. Участники проекта при участии наставников пройдут образовательную программу. Ее направлениями являются: лидерство и командное взаимодействие, проектное управление и реализация нацпроектов, корпоративная культура.

В течение шести месяцев команды должны запустить на своей территории проект, который связан с привлечением инвестиций, экономией бюджетных средств и оптимизацией процессов в муниципалитете. По итогам проекта создадут региональную базу потенциальных руководителей исполнительных и представительных органов власти из не менее чем 210 человек.

По словам Антона Котякова, результатом проекта станет "формирование группы единомышленников, способной находить эффективные решения тех задач, которые стоят перед Нижегородской областью". Губернатор Глеб Никитин, который сам планирует стать одним из наставников в проекте, отметил, что муниципалитеты в Нижегородской области участвуют в реализации всех нацпроектов.

"Более того, 72% объектов, а это свыше 1 300 новых и модернизированных школ, больниц, библиотек, дорог, благоустроенных парков, находятся в районах. Поэтому вполне закономерно, что успехи реализации нацпроектов и, как следствие, уровень жизни людей напрямую зависят от квалификации кадров и качества управленческих команд на местах", - цитирует Никитина пресс-служба.