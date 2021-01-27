Ледовый тыл Кронштадта. О Малой Дороге жизни

О Дороге жизни через Ладожское озеро, по которой шло в город продовольствие, а из города — вооружение и боеприпасы для фронта, известно многим. Но острова в Финском заливе, Кронштадт и Ораниенбаумский плацдарм, потерявшие сухопутную связь с Ленинградом, оказались в не менее суровом положении. Однако о Малой Дороге жизни, по которой со складов Лисьего Носа отправляли продовольствие на территории, отрезанные от Большой земли, и снабжали фронт топливом и боеприпасами, знают далеко не все

Вопрос жизни и смерти Еще в мирное время — до и после войны — Кронштадт с материком связывала ледовая "государственная" дорога. Опыт ее обустройства был использован при создании зимних трасс на Ладожском озере и в Финском заливе — для кронштадтцев ледовые дороги были обычным делом на протяжении более чем двух с половиной столетий, с XVIII века по льду доставляли даже почту. "До войны по льду ходили автобусы, грузовики, — рассказывает заведующий сектором Музея истории Кронштадта Евгений Кобчиков. — В принципе, этот опыт с лихвой был использован и в военное время. Хотя, конечно, отдельные вещи, связанные с массированным движением и изнашиванием ледовой трассы, оказались, что называется, новыми. Потому что такой интенсивности движения не было ни до, ни после войны. Это был вопрос жизни и смерти, а не просто транспортного снабжения". Ледостав на Ладоге в 1941 году начался раньше, чем на Финском заливе. Территории в районе Петергофа были оккупированы немцами, откуда велись обстрелы острова Котлин. Правый берег реки Сестры занимали финны. Кронштадт, Ораниенбаум и острова в заливе оказались отрезаны от материка.

Описание Немецкие орудия во время блокады Ленинграда © Berliner Verlag/Archiv/picture alliance via Getty Images

"Когда Ленинград был уже в блокаде, Кронштадт, Ораниенбаумский пятачок и многие острова — Сескар, Малый, Большой Тютерсы, Мощный (Лавенсаари), Ханко, где располагались советские гарнизоны, — оказались в двойном кольце блокады. Финский залив, который отделял их от Большой земли, образовал второе кольцо. Мы оказались в более тяжелом положении", — говорит директор Морского музея Кронштадта, автор-составитель альманаха "История Кронштадта" Владимир Шатров. По словам историка, в начале блокады на Ораниенбаумском пятачке, в Кронштадте и на островах оказались отрезанными от Большой земли около 100 тыс. военных и гражданских. Встал вопрос обустройства ледовой трассы. Впоследствии в народе ее прозвали Малой Дорогой жизни. Первая проходка Так как немцы стояли в районе Петергофа, ледовую трассу через залив решили проложить от Лисьего Носа, расположенного в северной части Невской губы, до Кронштадта, который прикрывал поселок от обстрела с захваченных земель. Сначала обустроили базу снабжения войск в пакгаузах для хранения снарядов в Лисьем Носу. Эти склады построили еще в период Крымской войны 1853−1856 годов, когда город готовили к возможному наступлению английской эскадры. Также к поселку вела хоть и заброшенная, но сохранившаяся с царских времен узкоколейка. Там было решено устроить базу для обеспечения продуктами питания и боеприпасами территорий, оказавшихся в двойном кольце блокады.

Дорогу жизни начали готовить с Ораниенбаумского пятачка, рассказывает Владимир Шатров. Но вода в заливе все никак не замерзала. Первый отряд разведчиков вышел на лед 22 ноября 1941 года. После них прокладывать маршрут по льду вышел отряд бойцов, которые скалывали льдины и делали проходы. "Когда с залива дуют западные ветры, то из-за движущегося льда образовываются большие наносы — сугробы, из-за которых машины не могут пройти. И бойцы пытались делать дорогу ровнее. И все ждали, когда настоящие морозы ударят", — добавляет историк. Только 17 декабря 1941 года, когда установился прочный лед, с Ораниенбаумского плацдарма через Кронштадт в сторону Лисьего Носа вышли первые 30 машин. К этому моменту Дорога жизни через Ладогу действовала уже почти месяц — с 22 ноября. Однако вода еще выступала из-подо льда у берега залива. "Поэтому машины шли друг от друга на расстоянии 50−70 метров. Двери у них были открыты на случай, если провалятся, чтобы выпрыгнуть, — поясняет глава музея. — И пошли днем, невзирая на то что стояли немцы, потому что это был первый выход. Путь пустой транспорт прошел за шесть часов — это очень долго". После погрузки в Лисьем Носу караван отправился в обратном направлении уже ночью. Чтобы он не сбился с пути, на берегу поставили автомобиль-маяк с включенными фарами. Круглосуточная работа ледовой трассы Расстояние ледового маршрута от Ораниенбаума до Лисьего Носа — 24 километра, Кронштадт был расположен посередине. Ежедневную работу этой Дороги жизни обеспечивали дорожные службы. В блокадный период маршрут южной части ледовой дороги отличался от пути, действующего в мирное время. "Северная часть Дороги жизни шла к югу и востоку от расположения северных фортов и была прикрыта линией фортов от северного берега, занятого финскими войсками. Она примерно такой была до и оставалась после войны", — говорит Кобчиков. Щитом ледовой трассы стали фортификационные оборонительные сооружения, возведенные на искусственных островах и побережье с 1704 года до войны 1914 года. С южной и северной сторон вокруг острова Котлин было построено около 20 фортов.

Описание КПП Малой Дороги жизни в Кронштадте © Архив Морского музея Кронштадта

"Что касается южной части Малой Дороги жизни — от Кронштадта до южного берега, — в обычное, мирное время ледовая дорога шла на Ораниенбаум, на Ломоносов, — продолжает ученый. — А во время войны она шла западнее — в сторону Лебяжьего, Большой Ижоры, была отведена от южного берега, занятого немецкими войсками. Она шла в основном за линией фортов, которые могли прикрыть движение по этой трассе". Кронштадтская дорога, как и ладожская, была оборудована специальными фонарями, которые имели узконаправленный луч. Они светили с берега и были хорошо заметны водителям автомашин, говорит Кобчиков. Движение по Малой Дороге жизни осуществлялось днем и ночью, однако люди старались не рисковать и передвигаться только в темное время суток, учитывая погодные условия. Чтобы максимально обезопасить движение, велись измерения при помощи прогибографа — прибора для регистрации колебаний льда и фиксации проблемных участков дороги. "Осуществляли и постоянное наблюдение за минными полями, позициями стрелков и даже малокалиберной артиллерии. Кроме ледовой Дороги жизни, была еще ледовая оборона, которая насчитывала несколько десятков километров вокруг острова Котлин. Это то, что фактически обороняло от возможного прорыва противника по льду в сторону Кронштадта", — перечисляет Кобчиков. По дороге ходили в основном легковые, полутора- и трехтонные машины, отмечает Шатров. Но были грузы и значительно тяжелее. По льду на Ораниенбаумский плацдарм проводили даже тяжелые танки (по традиционной классификации машины весом более 40 тонн считались тяжелыми, для примера: вес одного из самых распространенных тяжелых танков начала Великой Отечественной — КВ-2 — составлял 52 тонны — прим. ТАСС).

Описание Схема маршрутов Малой Дороги жизни © Архив Морского музея Кронштадта

Малая Дорога жизни — сеть дорог, которая также имела и второй маршрут. Он шел от Кронштадта до островов Сескар и Лавенсаари в восточной части Финского залива, где базировались советские гарнизоны. Трасса протяженностью 75 километров начиналась от Шепелевского мыса на южном берегу и шла перпендикулярно другому маршруту ледовой дороги "Так как трасса шла вдоль захваченных врагом земель, впереди колонны шел отряд разведчиков, за ним — аэросани, а затем уже шли наши машины, доставлявшие продовольствие и боеприпасы", — рассуждает историк. Как младший брат защищал старшего Кронштадт с начала блокады стал тыловым щитом флота Ленинграда. Военно-морская база, расположенная на острове, обеспечивала морскую и противовоздушную оборону. На Кронштадтском морском заводе ремонтировали корабли, подводные лодки и катера, боевую технику, производили оружие для фронта. Но ситуация в Кронштадте, особенно с продовольствием, в годы блокады была еще более тяжелой, чем в Ленинграде. "Кронштадт оставался в тени Ленинграда. Здесь хранились и боеприпасы, и продовольствие для всего Балтийского флота. Большая часть кораблей ушли с острова в Ленинград. Перевезти отсюда должны были и войска, и население, чтобы не перегружать маленький Кронштадт со своими небольшими возможностями", — рассказывает Кобчиков.

Описание Большая часть кораблей вместе с припасами ушли с острова в Ленинград © Berliner Verlag/Archiv/picture alliance via Getty Images

После этого решения, когда стало известно о проблемах доставки продовольствия в блокадный город, Кронштадт отдал в Ленинград продуктовые запасы, рассчитанные на три года. "Мы их отдали с расчетом, что сможем вывезти горожан, оставив только тех, кто смог бы обеспечивать работы основных предприятий, которые поддерживали обороноспособность флота, — это касалось Морского завода, 52-го артиллерийского ремонтного завода, топливных, минных, торпедных складов — того, что включает в себя понятие "арсенал". Мастеров, инженеров-гражданских, работавших на военных предприятиях, эвакуировать не предполагалось. Они должны были полностью обеспечивать работу предприятий. Предполагалось перевезти все мирное население, в первую очередь женщин и детей", — описывает события историк. Увы, этим планам сбыться было не суждено. Не удалось завершить даже первый период эвакуации населения Кронштадта.

Описание Даже первый этап эвакуации населения Кронштадта завершить не удалось © Архив Морского музея Кронштадта

"По существующим данным, к зиме 1941 года на острове оставалось порядка 18 тыс. граждан, можно еще прибавить примерно 20−26-тысячный гарнизон — военные на кораблях, в воинских частях. Из гражданских около 5 тыс. первую блокадную зиму не пережили, включая женщин и детей. Это последствия того, что не смогли реализовать полностью план по эвакуации мирного населения, не задействованного в обороне города и в работе оборонных предприятий". В тяжелом положении оказались и воинские части, расположенные на фортах, а также Ораниенбаумский плацдарм, которые ранее снабжались продовольствием с кронштадтских складов. Блокадный паек для детей, оказавшихся в двойном кольце блокады, был меньше ленинградской нормы на 25 граммов. "В ноябре детям выдавалось 100 граммов хлеба — даже меньше, чем в Ленинграде. А 125 граммов здесь получали бойцы отдельной зенитной роты — молодые парни, здоровые мужики, которые сидели в окопах в ожидании возможного десанта противника, были в готовности вступления в бой, — они получали 125 граммов хлеба, как дети блокадного Ленинграда. Этот факт малоизвестный и практически неизученный", — делится научный сотрудник. На протяжении всех 872 блокадных дней Малая Дорога жизни обеспечивала снабжение войск и питание для Ораниенбаума, Кронштадта и островов в заливе. Трасса также помогла поставить победную точку в битве за Ленинград и освободить город от фашистской блокады — именно по ней отправили 2-ю ударную армию, принявшую участие в прорыве блокады 18 января 1943 года. Большая группировка солдат была переброшена по льду в 1944 году на Ораниенбаумский плацдарм для участия в наступательной операции "Январский гром", в ходе которой войска Ленинградского фронта отбросили противника на расстояние 60−100 километров, окончательно освободив город от вражеской осады.

Описание Военный мемориал "Малая Дорога жизни" в Кронштадте © Наталья Юсупзянова/ТАСС