Власти Ялты заявили, что запасов воды осталось на 2 месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Запасов в водохранилищах Ялты осталось на два месяца, однако подавляющее большинство горожан сейчас получают воду из дополнительных источников - скважин и водопадов. Об этом сообщила в понедельник на совещании глава администрации города Янина Павленко.

"По расчетам Ялтинского водоканала, запас воды в снеге, это прогнозируемый запас, который мы [можем получить] по природным условиям, 1,8 млн куб. м и 500 тыс. в Счастливенском водохранилище. Таким образом, на сегодня 2,089 млн куб. м - это тот общий полезный объем воды, который мы имеем из основного источника - наших водохранилищ. При расчетах средний подъем (суточное потребление города - прим. ТАСС) воды сегодня составляет 36,91 тыс. куб. м. Полезного объема из водохранилищ, по расчетам, осталось на два месяца", - сказала Павленко.

Она отметила, что водопады и другие дополнительные источники воды Ялты дают большие притоки - порядка 50 тыс. куб. м в сутки. "Нам Хаста-Баш дает 40 тыс. куб. м в среднем, Уч-Кош - 4 тыс. куб. м, Массанровский водопад - 5 тыс. куб. м, Ай-Панда - 300 кубов. Форосская запущенная скважина давала нам 1,1 тыс. куб. м, к сожалению, расчетные данные за неделю дали нам в среднем 640 куб. м. Сегодня запускают вторую форосскую скважину", - сказала Павленко, отметив, что 90% ялтинцев получают воду практически круглосуточно.

Снег, выпавший на полуострове в результате арктического вторжения с 16 по 20 января, не изменил ситуацию с дефицитом воды в Крыму, отметил на совещании гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов. "Притоков от таяния снега в горах, к сожалению, не произошло. По всем водохранилищам Крыма, которые питаются за счет поверхностного стока главной гряды крымских гор, у нас притоки столь минимальны, что их практически можно не принимать во внимание", - сказал Баженов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ориентироваться на худшие прогнозы и рассчитывать на запасы подземных вод для покрытия вододефицита.