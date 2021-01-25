Архангельский ЦБК создаст лесной селекционно-семеноводческий центр в Новодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 25 января. /ТАСС/. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) создаст селекционно-семеноводческий центр в Новодвинске, посадочный материал будет использоваться для лесовосстановления, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

"АЦБК создаст собственный селекционно-семеноводческий центр в Новодвинске. <…> Акционер Архангельского ЦБК Pulp Mill Holding GmbH одобрил инициативу по созданию комплекса питомников по выращиванию посадочного материала в Архангельской области, первым этапом которого станет создание селекционно-семеноводческого центра в Новодвинске на базе бывшего тепличного хозяйства", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе АЦБК, создание центра начнется в 2021 году. "Будет проходить в максимально короткие сроки", - добавили в пресс-службе.

Под управлением холдинга "Титан", который является основным поставщиком леса на АЦБК, находится более 1,3 млн га арендованных лесов. Для обеспечения научных исследований посадочных материалов АЦБК будет взаимодействовать в Северным Арктическим федеральным университетом. На площадке центра в Новодвинске планируется разместить научную лабораторию и филиал кафедры высшей школы естественных наук САФУ. Основные направления научно-технического сотрудничества: выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами с применением инновационных технологий, подготовка субстрата из иловых осадков ЦБП и водорослевого производства, изготовление биоразлагаемых контейнеров для посадочного материала. В вузе уже подготовлено помещение для кафедры, где будут проводиться эксперименты.

На первом этапе планируется выращивать 3 млн сеянцев с перспективой увеличения до 9 млн штук в год.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.