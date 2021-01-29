На сноуборде по равнине. Необычная разработка алтайского экстремала

Когда на Алтае из-за пандемии закрыли горнолыжные трассы, Михаил Свищев, сноубордист из алтайского Бийска, решил не отчаиваться. Вместо этого он придумал компактный электрический буксировщик для сноуборда, с которым можно кататься по любой равнинной поверхности даже в городе

В свободное время вместе с друзьями Михаил тестирует новый гаджет и надеется, что к следующему сезону ему удастся собрать на краудфандинговых платформах деньги, чтобы начать его производство. Он рассказал, как с помощью нового устройства размером чуть больше листа А4 можно будет прокатиться по любым неизведанным местам. Будни изобретателя далеки от инженерного труда: он работает на производстве дверей наладчиком оборудования. Будущая профессия и вовсе не связана ни с какими разработками — он учится бухучету на заочном отделении политеха. Несмотря на увлечение экстремальными видами спорта, в числе которых не только сноуборд, но и сноукайтинг и парапланеризм, молодой человек по-сибирски спокоен и невозмутим, говорит мало и размеренно, а разговор о нем самом дается ему особенно сложно.

Описание Михаил Свищев увлекается не только сноубордингом, но и сноукайтингом © Личный архив Михаила Свищева

Впервые на доску он встал более десяти лет назад и за это время, конечно, объездил все популярные сибирские "горнолыжки" — Горный Алтай, Шерегеш, Белокуриху-2. "В какой-то момент мне надоело кататься по одним и тем же местам, захотелось выйти за рамки подготовленной трассы и кататься там, где самому хочется, а не ехать за 300 км из равнинной местности. До того же Шерегеша добираться непросто и недешево. Поэтому впервые я задумался о необходимости упростить себе жизнь два года назад. В 2020 году, когда началась пандемия и закрыли все "горнолыжки", я понял, что пришло время довести свою идею до ума", — рассказывает Михаил. Альбомный лист с бутербродом Стало ясно, что нужно некое устройство, которое служило бы "двигателем" для сноуборда, чтобы передвигаться можно было и на равнине. Несколько месяцев конструктор-самоучка изучал рынок, чтобы понять, существует ли уже что-то подобное.

' Михаил Свищев/ТАСС'

Оказалось, что существуют только бензиновые аналоги таких устройств — дорогие и громоздкие. Михаил же хотел создать мобильное и компактное устройство, которое можно закинуть в рюкзак так, "чтобы еще на бутерброд место осталось". И у него получилось. Электрические комплектующие Михаил купил на "Алиэкспрессе", механические сделал сам. Корпус буксировщика ему пришлось лить и фрезеровать в своем гараже, так как в городе невозможно найти алюминиевые заготовки. Специально для этого он изучил метод литья алюминия. В результате первый образец получился размером с альбомный лист. Михаил вынес его из гаража, поставил на снег, включил, но тот даже не сдвинулся с места.

Описание Михаил хотел создать мобильное и компактное устройство, которое можно закинуть в рюкзак и "чтобы на бутерброд место осталось" © Личный архив Михаила Свищева

"Конечно, я расстроился. И до сих пор расстраиваюсь, когда что-то не получается. Очень много идей по доработке просто улетели в мусорку. Тут главное — не поддаться эмоциям, подумать еще и найти способ решения проблемы. Несколько месяцев ушло на переделки, а друзья помогали тестировать результат. Несмотря на то что устройство простое, там очень много тонкостей, которые можно выявить только во время испытаний. В результате мне пришлось собрать вторую версию устройства. Теперь она представляет собой механизм, который движется как буксир — устройство с гусеницей и пульт управления. В пульте есть беспроводной модуль, который дает возможность подключать устройство через телефон и менять показания, устанавливать более точные настройки мотора, отслеживать пройденное расстояние, расход батареи — подстраивать под свои нужды", — объяснил Михаил. В результате бийский изобретатель получил больше, чем просто разработку. Михаил считает, что "сконструировал чувство свободы", ведь теперь он может кататься когда и где угодно, нужен только снег. Если раньше парень вставал на сноуборд максимум четырежды в год, то теперь после работы и по выходным Михаил рассекает на доске по подсвеченным дорожкам в лесу прямо в городской черте. Станки, гараж и чтобы руки из нужного места росли Одержимость идеей подарила парню новые знакомства. С помощью популярного видеохостинга он нашел российских ребят в Норвегии, которые занимались разработкой похожего устройства. "Сначала я воспринимал их как конкурентов. Но они сказали, что перестали заниматься разработкой, что меня расстроило, ведь конкуренция на самом деле мотивирует. Мое первое устройство оказалось очень похожим на их, но сейчас, когда у меня готов уже второй прототип, имеются принципиальные различия", — отметил Михаил.

Описание Буксировщик крепится к сноуборду на задний бампер с помощью заклепок © Личный архив Михаила Свищева

Сейчас буксировщик для сноуборда уже полностью готов, осталось только довести его до заводских параметров. Более надежные комплектующие и заводские гусеницы требуют довольно серьезных затрат, поэтому бийский разработчик разместил проект на одной из онлайн-площадок, где ведется сбор средств на реализацию проекта. Всего Михаилу необходимо 150 тыс. рублей, но на случай неудачи у него есть и план Б — он хочет самостоятельно собрать оборудование для производства таких гусениц, ведь главное — чтобы "руки из нужного места росли". Производить буксировщик Михаил тоже намерен самостоятельно — в собственном гараже, где у него есть токарный и фрезерный станки. Этого достаточно, чтобы за неделю собирать два устройства. Цену Михаил надеется удержать примерно вчетверо ниже бензиновых аналогов, которые стоят 150 тыс. рублей.

Описание В гараже у Михаила есть токарный и фрезерный станки, с помощью которых он производит комплектующие для своих устройств © Личный архив Михаила Свищева