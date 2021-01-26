В Геленджике восстановили теплоснабжение после аварии на теплотрассе

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Специалисты полностью устранили последствия аварии на теплотрассе в Геленджике, из-за которой перебои с теплоснабжением коснулись около тысячи жителей города. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

Губернатор Вениамин Кондратьев на прошлой неделе в ходе совещания в Геленджике поручил устранить перебои в теплоснабжении, которые возникли с 15 января. В некоторых домах были проблемы с подачей горячей воды. Их причиной является авария на теплотрассе и поломка котла.

"Сейчас отопление в семь пострадавших домов подается в полном объеме. Также коммунальщики с администрацией города обследуют дома на предмет несанкционированного слива теплоносителя управляющими компаниями и ТСЖ, продолжают обследовать сети на предмет утечек. Находить прорывы помогала и передвижная лаборатория из Краснодара", - приводит пресс-служба администрации слова вице-губернатора Краснодарского края Александра Трембицкого.

Уточняется, что теплоснабжение восстановили в квартирах почти тысячи жителей Геленджика.