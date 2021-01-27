Депутата гордумы Биробиджана оштрафовали за участие в несогласованном митинге

ТАСС, 27 января. Биробиджанский районный суд признал депутата гордумы Биробиджана от КПРФ Евгения Конопаткина виновным в организации несогласованного митинга и назначил ему штраф - 20 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Действительно, Евгения Конопаткина задержали, состоялся суд, который признал его виновным по части 2 статьи 20.2. КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Ему назначили наказание в виде штрафа, в размере 20 тыс. рублей", - сообщили в суде.

Несогласованные акции прошли в городах России 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.