В Волгограде в день Сталинградской победы откроют отреставрированный памятник Т-34

ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Открытие памятника - танка Т-34, участвовавшего в боях в Сталинградской битве, состоится в Волгограде 2 февраля, в день 78-й годовщины победы в сражении под Сталинградом. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, многие выставки и концерты пройдут в городе-герое в режиме онлайн, а торжественное открытие памятника - танка вблизи Мамаева кургана - состоится с участием ветеранов, молодежи, общественности. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь музея Татьяна Приказчикова.

"31 января в музее "Память" в онлайн-формате пройдет традиционная военно-историческая реконструкция пленения штаба 6-й полевой немецкой армии и ее командующего фельдмаршала Паулюса. А 2 февраля центральным событием станет торжественное открытие после реставрации объекта культурного наследия федерального значения "Танк Т-34 "Челябинский колхозник", - рассказала Приказчикова.

Она уточнила, что особая заслуга в реставрации памятника принадлежит Фонду социальных проектов "Наследие", который выступил инициатором этого проекта и собрал на него средства. В ходе реставрации металлические поверхности танка очистили и покрасили, привели в надлежащее состояние люк, бронеплиту, кормовую броню. Вокруг памятника благоустроили территорию, постамент выложили гранитными плитами. Этот танк входил в танковую колонну "Челябинский колхозник", построенную на средства колхозников Южного Урала на Челябинском Кировском заводе в декабре 1942 года. На заключительном этапе операции "Кольцо" по ликвидации окруженной под Сталинградом немецко-фашистской группировки этот танк 26 января 1943 года одним из первых пришел к месту соединения войск 21-й и 62-й армий Донского фронта на северо-западных склонах Мамаева кургана.

"В праздничный день 2 февраля на площади перед центральным входом в музей-панораму "Сталинградская битва" развернет свою работу "Солдатский привал" с кашей и горячим чаем. Волгоградские творческие коллективы исполнят мелодии и песни военных лет. Так совпало, что 2 февраля в Волгограде завершится Всероссийский конкурс "Учитель года". Награждение финалистов и победителя конкурса состоится в этот день в Триумфальном зале музея-панорамы", - отметила пресс-секретарь музея.

По информации пресс-службы администрации Волгограда, 1 и 2 февраля в городе пройдет информационно-патриотическая акция. Волонтеры и воспитанники молодежных центров и клубов раздадут волгоградцам 9 тыс. копий легендарного победного выпуска газеты "Сталинградская правда", вышедшего 4 февраля 1943 года. Опыт проведения выездных концертов на празднично украшенных машинах с исполнением фронтовых песен, как это было 9 мая 2020 года, будет использован и в канун годовщины Сталинградской победы. 29 января несколько районов города объедет такая машина, оснащенная специальным звуковым оборудованием. В ней будут артисты в военной форме. Для жителей города прозвучит музыка военных лет в исполнении Волгоградского духового оркестра и ансамбля народных инструментов "ЦарицынЪ", записанная коллективами специально для этого проекта.

Перелом в войне

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) стала переломной в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск под кодовым названием "Уран". В ней были задействованы Сталинградский, Донской и Юго-Западный фронты. 23 ноября в Калачевском районе у поселка Пятиморск войска фронтов соединились, замкнув в кольцо окружения 330 тыс. солдат вермахта и стран - союзников Германии. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной армии.