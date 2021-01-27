Глава Приморья раскритиковал городские службы за плохую уборку снега и льда с дорог

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал работу городских служб, очищавших дороги Владивостока от снега и наледи. В своем Instagram он отметил, что с уборкой улиц предприятие "Содержание городских территорий" не справилось.

В Приморье 26 января выпало 9-17 мм осадков в виде мокрого снега и дождя, на юге края днем воздух прогрелся до 4 градусов выше нуля. Ночью циклон покинул территорию края, что привело к похолоданию и гололедице.

"Сегодняшнее утро показало, что городские службы не справились с уборкой улиц. Мы наблюдали обледеневшие подъемы как на межквартальных дорогах, так и на центральных. Масса аварий и десятибалльные пробки. У руководства предприятия, отвечающего за содержание городских территорий, есть сутки, чтобы исправить ситуацию", - написал глава региона.

Он отметил, что ситуацию необходимо исправлять, в противном случае последуют оргвыводы, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Губернатору доложили, что в уборке улиц задействовали 152 единицы техники, в том числе 43 трактора с щетками, которые подметают и сгребают снег, 24 комбинированные дорожные машины, сбрасывающие пескосолевую смесь и реагенты, и 25 самосвалов, которые доставляют соль. По словам специалистов, с начала выпадения осадков работа ведется в круглосуточном режиме.

Кожемяко потребовал от должностных лиц выяснить, почему проводимых работ оказалось недостаточно для предотвращения транспортного коллапса. "Технику мы вам предоставляем, деньги на это выделяют как федеральный, так и краевой бюджет, - только за два года закуплено около 100 единиц. Видно, что она задействована, но неэффективно. Я инициирую проверку прокуратуры в отношении концентрации, состава применяемых противогололедных материалов, они сделают свои выводы", - приводят слова губернатора на сайте регионального правительства.

Проверить работу дорожных служб и готовность к снегопаду, который ожидается 28 и 29 января, губернатор планирует лично. Новый циклон, по прогнозам синоптиков, принесет в регион очередные осадки и усиление ветра до 35 м/ с.