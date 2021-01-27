Плакаты "Окна ТАСС" времен блокады Ленинграда представили на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Выставка исторических плакатов, в экспозицию которой вошли "Окна ТАСС", открылась в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ в Петербурге в среду. Выставка посвящена полному снятию немецко-фашистской блокады Ленинграда, экспозиция будет открыта до сентября, сообщается на официальном сайте музея.

"На выставке представлены плакаты, посвященные теме блокадного Ленинграда, из собрания музея. Одной из самых знаменитых серий были плакаты "Окна ТАСС". В Ленинграде над их изготовлением трудился целый коллектив художников, которым помогали в работе знаменитый карикатурист Владимир Гальба и Борис Лео <...> Выставка "Художник - воину сродни, удар его искусства точен…". Оборона и блокада Ленинграда в плакатном искусстве. 1941-1944 гг." будет открыта до сентября 2021 г.", - сообщается на сайте.

Посетители увидят на выставке плакаты "Окна ТАСС", размещавшиеся в витрине Елисеевского магазина на Невском проспекте. Это место было центральным стендом "Окон" в Ленинграде. В экспозицию вошли работы фронтовых художников Сергея Панкратова, Василия Селиванова и других.

Помимо "Окон ТАСС", экспозиция выставки представлена плакатами ленинградского отделения издательства "Искусство". Посетители увидят и боевые листки ленинградского объединения "Боевой карандаш", посвященные выявлению диверсантов, донорству, заготовке дров.

Плакаты с первых дней войны были одним из способов борьбы с врагом. "Агитационные политические плакаты использовались как один из видов идеологического оружия. Их хорошо знали на фронте и в тылу, в подполье на оккупированной территории и в партизанских отрядах, во многих странах мира, в том числе и в самой Германии", - отметили в музее.

Агитационные политические плакаты "Окна ТАСС" призывали к победе над немецко-фашистскими захватчиками, прославляли подвиги советских людей, напоминали о героическом прошлом. В Ленинграде они расклеивались в разных частях города, в том числе на Невском проспекте у Елисеевского магазина.

Над созданием плакатов трудился коллектив художников при участии Василия Селиванова, Моисея Ваксера, Леонида Торича, Виктора Слыщенко, Николая Игнатьева и других. Им помогали в работе карикатуристы творческого объединения "Боевой карандаш" Владимир Гальба и Борис Лео. В числе авторов текстов выступали Ольга Берггольц, Александр Прокофьев, Александр Флит, Виссарион Саянов, Борис Тимофеев.