В 200 населенных пунктах Ставрополья модернизируют системы водоснабжения

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Работы по улучшению качества водоснабжения в ближайшие два года пройдут в свыше 200 населенных пунктах Ставрополья, в которых проживает почти 230 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросам реализации программы развития водоснабжения в Ставропольском крае.

"Бесперебойное обеспечение качественной питьевой водой - один из главных вопросов в крае на протяжении последних лет. Чтобы на него ответить, мы разработали краевую программу - очень емкую и по капиталовложениям, и по количеству объектов, которые необходимо построить или реконструировать. Несмотря на напряженный финансовый год, от своих планов мы не отказываемся. До конца следующего года проблема с водой должна быть решена для 228 тыс. наших земляков", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

По данным пресс-службы, в соответствии с программой в 2021-2022 годах в крае запланированы работы на 108 объектах водоснабжения в 205 населенных пунктах на общую сумму свыше 2 млрд рублей. На некоторых объектах работы идут с опережением графика и близки к завершению.

Отмечается, что в частности на 90% построили водовод "Восточный" в Новоалександровском городском округе. К лету планируют завершить капитальный ремонт первого этапа Шпаковского группового водопровода. В 2021 году начнется реконструкция Светлоградского группового водовода, очистных сооружений Заветненского группового водопровода в Кочубеевском муниципальном округе, а также строительство водопроводной сети станицы Лысогорской и станицы Незлобной.

"Запланированы работы по улучшению водоснабжения села Татарка, хутора Калиновский и хутора Степного, поселка Левоберезовский, села Сухая Буйвола, поселка Приэтокский, поселка Иноземцево", - сказано в пресс-релизе.