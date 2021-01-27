Реконструкция очистных сооружений Элисты оценивается в 2 млрд рублей

ЭЛИСТА, 27 января. /ТАСС/. Власти Калмыкии оценили стоимость проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений в республиканском центре, который планируется реализовать в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики, в сумму свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в среду министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Мамутов.

"Ориентировочная стоимость реконструкции канализационных очистных сооружений Элисты составит порядка 2 млрд рублей. Это значительно превышает сумму, ранее предусмотренную в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона, - 399,6 млн рублей. Новая оценка сделана специалистами после разработки проектно-сметной документации на этот объект, и это потребует дополнительное выделение из федерального бюджета 1 640,4 млн рублей", - сказал он.

Первая очередь очистных сооружений Элисты была введена в эксплуатацию более 40 лет назад, вторая - в 1983 году. Устаревший объект не отвечает потребностям Элисты и в связи с ужесточением правил и норм водоотведения требует скорейшей модернизации. На сегодняшний день этот вопрос прорабатывается с правительством Российской Федерации, добавил министр.

В апреле 2020 года правительство России утвердило индивидуальную программу развития Калмыкии. В целом программа сформирована по трем основным направлениям, среди которых "Экономика", "Среда для жизни" и "Социальная сфера".

Правительство РФ в целом утвердило выделение из федерального бюджета ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Алтайского края, Псковской области и Чувашии на 2020-2024 годы. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что общая сумма ассигнований на программы развития этих регионов в течение трех лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ.