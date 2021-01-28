Жители Ростовской области смогут отправлять исковые заявления в суд через МФЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Возможность подавать исковые заявления в суд через МФЦ получат жители Ростовской области. Услуга будет доступна в электронном виде, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Законодательного собрания Ростовской области.

"Между уполномоченным МФЦ и управлением судебного департамента в Ростовской области было подписано соглашение, целью которого является проработка возможности подачи через многофункциональные центры документов в суд в электронном виде, а также получения таким же образом документов из суда", - говорится в сообщении.

По словам депутата регионального заксобрания Александра Косачева, возможность подачи исков в суд через МФЦ стала особенно актуальной в период пандемии коронавируса, когда все органы власти работали в новых условиях. "Интеграция МФЦ и органов судебной власти могла бы стать существенным шагом к расширению и развитию доступа граждан к правосудию, а также оптимизации работы судов, - считает Косачев. - Мы это видим таким образом: человек приходит в МФЦ, получает бесплатную юридическую помощь в виде, предположим, подготовки искового заявления в суд. И здесь же, не покидая здания многофункционального центра, он может направить это исковое заявление в судебные инстанции".

Сейчас такая возможность, по данным пресс-службы заксобрания, реализуется только в одном МФЦ региона, в городе Батайске. Предполагается, что уже через несколько месяцев такой проект запустят по всей Ростовской области.