Фестиваль Rosafest начался на курорте "Роза Хутор"

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Фестиваль зимних видов спорта Rosafest 2021 x Gorilla Energy открылся на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Он пройдет в шестой раз и завершится через неделю - 6 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Традиционная зимняя неделя активного отдыха и музыки началась на горном курорте "Роза Хутор". Неделя активного отдыха Rosafest в этом году пройдет при поддержке постоянного партнера Gorilla Energy в самый снежный период зимы - с 30 января по 6 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на фестивале состоится первый в России экшн-квест в горах. Объединяясь в команды, участники будут выполнять задания во время и после катания, за что получат игровые монеты, которые смогут поменять на подарки от партнеров. Также открыт сноупарк для профессиональных атлетов, доступно обучение со звездными спортсменами. Кроме того, можно поучаствовать в соревнованиях для любителей и тематических мастер-классах от блогеров.

"Роза Хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.