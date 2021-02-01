Школы ухода за пожилыми людьми заработают в 2021 году в Приамурье по нацпроекту

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Школы ухода за пожилыми людьми откроются в 2021 году на базе четырех социальных учреждений Амурской области. Учиться организовывать быт и уход за людьми преклонного возраста будут за счет регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"С 2021 года мы развиваем различные стационарозамещающие технологии. Так, мы организуем отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и откроем школы ухода за пожилыми людьми. В них родственники бесплатно смогут научиться тому, как правильно организовывать быт и уход за членом семьи, находящимся в преклонном возрасте. Сейчас уже определены первые четыре учреждения, в которых начнется эта работа", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Орлова.

Школы откроются на базе комплексных центров обслуживания населения в Благовещенске, Свободном, Тамбовке и на базе Благовещенского дома для одиноких престарелых "Ветеран". Кроме того, в регионе в рамках нацпроекта появится единый координационный центр, куда смогут обратиться граждане, нуждающиеся в социальных услугах.

Нацпроект "Демография" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди его ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55%.