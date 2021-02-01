{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Более 270 граждан РФ вернулись из Азербайджана через коридор на границе в Дагестане

По словам врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана, все они будут находиться на двухнедельной самоизоляции

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Очередная группа из 272 граждан России вернулась на родину из Азербайджана через закрытую из-за пандемии коронавируса границу. Об этом в понедельник журналистам сообщил врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Сегодня мы приняли 272 россиянина, которые прибывают через государственную границу с Азербайджаном на дагестанском участке. Все они будут находиться на двухнедельной самоизоляции", - сказал Муслимов, уточнив, что среди прибывших есть жители Дагестана, которых направили на самоизоляцию по месту жительства.

Как уточнили в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий республики, большинство вернувшихся - жители других регионов страны, их направили на обсервацию в санатории и базы отдыха в Махачкале, после 14-дневнего карантина проведедут повторное обследование.

Как сообщалось ранее, Азербайджан закрыл сухопутную границу с Россией для перехода граждан до 1 марта 2021 года из-за роста числа заразившихся коронавирусом в обеих странах.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия COVID-19
Археологи в ходе раскопок в КБР "состарили" древнее поселение более чем на тысячу лет
По предварительным данным ученых, оказалось, что городище как минимум на 1 200 лет старше, чем считалось ранее
Читать полностью