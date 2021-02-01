Более 270 граждан РФ вернулись из Азербайджана через коридор на границе в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Очередная группа из 272 граждан России вернулась на родину из Азербайджана через закрытую из-за пандемии коронавируса границу. Об этом в понедельник журналистам сообщил врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Сегодня мы приняли 272 россиянина, которые прибывают через государственную границу с Азербайджаном на дагестанском участке. Все они будут находиться на двухнедельной самоизоляции", - сказал Муслимов, уточнив, что среди прибывших есть жители Дагестана, которых направили на самоизоляцию по месту жительства.

Как уточнили в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий республики, большинство вернувшихся - жители других регионов страны, их направили на обсервацию в санатории и базы отдыха в Махачкале, после 14-дневнего карантина проведедут повторное обследование.

Как сообщалось ранее, Азербайджан закрыл сухопутную границу с Россией для перехода граждан до 1 марта 2021 года из-за роста числа заразившихся коронавирусом в обеих странах.