Власти Камчатки направят 300 млн рублей на благоустройство 75 объектов в селах полуострова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки направят около 300 млн рублей из средств краевого бюджета на благоустройство общественных пространств в муниципалитетах полуострова. Всего в 2021 году в селах и поселках края появится 75 новых объектов, сообщил ТАСС министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев.

"В 2020 году жители всех районов Камчатки выбирали объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2021 году. Всего было выбрано 75 объектов, по одному в каждом муниципальном образовании, в том числе и самых отдаленных. Это места отдыха, спортивные объекты, детские площадки. На реализацию этих проектов в 2021 году из краевого бюджета выделено около 300 млн рублей", - сказал министр.

Уточняется, что в настоящее время ведется подготовка к проведению конкурсных процедур по выбору подрядчиков. При этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов в свою очередь поручил разработать план-график реализации объектов, где будут обозначены способы закупки необходимых материалов для строительства и основные этапы реализации проектов.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что в 2020 году в регионе был запущен губернаторский проект "Город для жизни", в рамках которого в краевой столице Камчатки обустроят 50 зон отдыха горожан.