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Сезонная дорога из Ненецкого АО в другие регионы закрыта для легковых машин из-за метели

Регион не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с "большой землей"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Движение по зимнику (сезонной дороге) Нарьян-Мар - Усинск, соединяющему Ненецкий автономный округ (НАО) с другими регионами страны, приостановлено во вторник для легкового транспорта из-за метели. Об этом сообщил ТАСС директор КУ НАО "Централизованный стройзаказчик" Александр Рудаков.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с "большой землей". Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Общая протяженность трассы автозимника в этом году 54,8 км.

"Зимник закрыт для легкового транспорта из-за сильной метели", - сказал Рудаков.

По данным Севгидромета, в НАО во вторник снег, местами метель, ветер до 14 метров в секунду. Температура минус 7-12 градусов.

Ежегодно работы по сооружению зимника начинаются поздней осенью с приходом морозов. В этом году дорога была открыта 16 января для грузового транспорта, 1 февраля - для легкового.

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