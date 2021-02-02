Белгородские власти разрешили кафе и ресторанам работать до утра

ТАСС, 2 февраля. Власти Белгородской области смягчили ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса в декабре 2020 года для кафе и ресторанов, разрешив работать им до утра. Об этом сообщил во вторник оперштаб региона.

"С сегодняшнего дня для кафе и ресторанов снимаются ограничения на работу в ночное время. Напомним, ранее они могли работать [с 6:00] до 23:00, а в пятницу и субботу - до полуночи", - говорится в сообщении, распространенном оперативным штабом.

Ограничения по времени работы развлекательных заведений ввели в Белгородской области 1 декабря 2020 года. Позднее меры смягчили, разрешив кафе и ресторанам работать по пятницам и субботам до полуночи, и продлили до 1 февраля 2021 года. Вместе со снятием ограничений работы кафе и ресторанов по времени областные власти сохранили до 31 марта запрет на проведение ночью развлекательных мероприятий.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 2 февраля в Белгородской области выявили 27 791 случай заражения коронавирусом, с начала пандемии выздоровели 23 248 человек, 381 пациент умер. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, до 15 февраля - самоизоляция для жителей старше 65 лет. К 1 марта в Белгородскую область поступит более 67 тыс. доз вакцины от коронавируса, привить планируется не менее 70% взрослого населения - около 750 тыс. человек.