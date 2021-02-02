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В ближайшие два года все населенные пункты Чувашии планируют обеспечить интернетом

Глава республики отметил, что в регионе также необходимо создать собственную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру

ТАСС, 2 февраля. Интернетом и качественной сотовой связью в течение ближайших двух лет необходимо обеспечить все населенные пункты Чувашии, вне зависимости от их удаленности. Такую задачу поставил во вторник глава региона Олег Николаев в послании к государственному совету республики.

"Нам надо в течение двух ближайших лет решить эту задачу и обеспечить интернетом и сотовой связью всех жителей Чувашской Республики, независимо от того, где они проживают", - сказал он.

Николаев уточнил, что в Чувашии пока еще много населенных пунктов без качественного интернета и сотовой связи. "Развивая высшие сервисы, нам надо всегда помнить о том, что их доступность будет зависеть от наличия широкополосного скоростного интернета", - добавил он.

Глава Чувашии также отметил, что в республике необходимо создавать собственную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и выработать единый подход работы с данными. "Без этого невозможно эффективно выполнять государственные функции. Поручаю выработать единый подход к созданию и развитию инфраструктуры электронного правительства, информационной безопасности и управлению данными в республике", - сказал он.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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