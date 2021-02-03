В трех курганских районах ввели особый режим из-за роста числа пожаров и гибели людей

ТАСС, 3 февраля. Особый противопожарный режим ввели из-за роста числа пожаров и гибели людей в трех районах Курганской области - Петуховском, Кетовском, Каргапольском. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Особый противопожарный режим ввели на территориях трех муниципальных образований, где складывается неблагоприятная обстановка с ростом пожаров и гибели на них людей: в Петуховском и Кетовском районах, в Каргапольском районе Курганской области", - сообщили в пресс-службе, не уточнив, насколько возросло число пожаров и погибших в них людей.

В этих районах должны привлечь максимальное количество сил и средств для профилактической работы, проводить дополнительные подворовые обходы с привлечением старост населенных пунктов, депутатов сельских и поселковых дум, добровольцев.

Отмечается, что в Петуховском районе также создадут оперативные штабы по предупреждению и ликвидации пожаров с круглосуточным дежурством ответственных должностных лиц.