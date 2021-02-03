"Норникель" планирует снизить выбросы парниковых газов до уровня ниже 10 млн тонн

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компания "Норникель" планирует к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до уровня ниже 10 млн тонн в год. Об этом сообщил старший вице-президент "Норникеля" Андрей Бугров в среду на форсайт-диалоге с заинтересованными сторонами, который проводится в рамках подготовки отчета об устойчивом развитии компании за 2020 год.

"В условиях расширения производства <...> будет реализована программа технического перевооружения. А также сокращен абсолютный объем выброса парниковых газов производственными предприятиями до уровня ниже 10 млн тонн эквивалента СО2, эквивалента углекислого газа", - сказал Бугров. Сейчас, по данным компании, объем выбросов составляет около 10 млн тонн и является одним из самых низких среди мировых горно-металлургических компаний.

По словам Бугрова, вопрос снижения выбросов углекислого газа включен в экологическую стратегию компании до 2030 года.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого, "Норникель" производит побочные металлы - кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий "Норникеля" являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.