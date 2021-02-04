Ограничение движения транспорта по сезонной дороге из Ненецкого АО в Коми снято

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта возобновлено в четверг по зимнику (сезонной автодороге) Нарьян-Мар - Усинск, соединяющему Ненецкий автономный округ (НАО) с Республикой Коми. Об этом сообщили ТАСС в КУ НАО "Централизованный стройзаказчик".

Движение по трассе было приостановлено для легкового транспорта 2 февраля из-за метели и плохой видимости.

"Автозимник Нарьян-Мар - Усинск открыт для движения всех видов транспорта. Движение легкового транспорта разрешено", - сказали в "Централизованном стройзаказчике".

По данным Севгидромета, в НАО сейчас местами небольшой снег, метель, туман, температура - минус 17-22 градуса.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с большой землей. Грузы в округ завозят во время летней навигации по реке Печоре и морю и частично по зимнику. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов, этой зимой проезд по зимнику открыли 16 января для грузового транспорта, 1 февраля - для легкового.