Спасатели в Башкирии сняли 17 человек с остановившегося горнолыжного подъемника

УФА, 4 февраля. /ТАСС/. Спасатели сняли с подъемника горнолыжного центра "Мраткино" в Башкирии 17 человек, которые застряли там из-за выхода из строя двигателя. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в четверг.

"В результате выхода из строя двигателя подъемника в ГЛЦ "Мраткино" произошло отключение подъемника четырехместной кресельной канатной дороги северного склона длиной 1 009 м (пропускная способность 1 770 человек/час), в результате происшествия на канатной дороге находится 16 человек, в том числе один ребенок, длина подъемника составляет 1 км, перепад высоты от подножия горы до пика - 300 м. Количество кабинок составляет 91 шт", - сказано в сообщении.

Информация о происшествии поступила спасателям в 14:36 мск, которые выехали на место в 14:44 мск. "Спасательные работы завершены. С подъемника эвакуировано 17 человек, в том числе 1 ребенок. За медицинской помощью не обращались. Посетители подъемника размещены в пункте обогрева в административном здании на южном склоне", - добавили в МЧС.