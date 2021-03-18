"Стайеры и спринтеры" карельской глубинки. Как детей учат рисовать и лепить шедевры

15 лет работы, конкурсы, фестивали, премии, призы, десятки мультфильмов, работа над игрой-симулятором, иллюстрациями к интерактивной Красной книге... Речь не о профессиональном объединении художников, а о детском арт-кружке в поселке Эссойла на берегу Сямозера, где живет меньше трех тысяч человек

Сила истории "Я бусинки беру — а то им непонятно: три бусинки — начало, пять бусинок — развитие, два бусинки — конец. И мы должны точно понимать, как эти бусинки друг с другом ударяются, как они передают друг другу сюжет, как подталкивают действие", — Олег Обносов, руководитель эссойльской студии детской анимации "Домик света", рассказывает, как объясняет школьникам правила сценографии. Занятия проходят в этнокультурном центре "Киелен Кирью", который местные называют чаще всего по старинке — Домом культуры. На входе приветствие по-карельски — "Terveh tulgua", но чтобы попасть в "Домик света", нужно пройти внутрь и подняться по старой лестнице на второй этаж.

Описание Этноцентр поселка Эссойла, где находится студия "Домик света" © Анастасия Кошелева/ТАСС

Здесь нет ничего необычного: простой класс с рядом школьных парт и стульев у окна и двумя компьютерами у противоположной стены. К столу приставлена деревянная рама размером с небольшое окошко. В отверстие наверху вставляют объектив камеры для покадровой съемки мультфильма: один человек двигает пластилинового героя, второй следит за тем, чтобы в кадре не было ошибок — рук, движения фона. Чтобы снять 10 секунд фильма, юным мультипликаторам нужно сделать 150 снимков. А всего на один мультфильм уходит около года. Однако именно здесь, под звуки, раздающиеся со спортплощадки за окном, мастер и его ученики создают удивительные и не по-детски осмысленные мультистории.

' Youtube-канал студии анимации "Домик света"'

"Откуда столько терпения? Сельские дети — стайеры, городские — спринтеры. Спринтеры вряд ли потянут большие проекты, их вытягивают наши, сельские ребята. Почему именно здесь студия стала так хорошо работать? Из-за сельскости, я считаю. В Петрозаводске тоже появляются похожие студии, но там задачи ставятся очень коротенькие, потому что трудно: отвлекаются дети. И только наш ребенок может упорно делать один проект целый год…" — объясняет один из секретов успеха студии Обносов. Доски в классе — тоже "съемочная площадка", только уже для кукольной анимации. На синем фоне под светом ламп ребята по миллиметру передвигают руки, ноги, головы кукол-актеров — преобразившихся обычных магазинных пупсов, наряженных в национальные костюмы — их для кукол специально шьет мастер. Они играют в карельский вариант городков — кююккя. И здесь задача мультипликаторов усложняется — нужно сделать 25 кадров для одной секунды истории.

Описание Персонажи Ксения (Oksen'n'u), Степа (St'oppi) и Петя (Pesa), одетые в национальные карельские костюмы © Анастасия Кошелева/ТАСС

В центре класса — свободное пространство, которое заполняют то мольберты, то обычные стулья, когда нужно провести мозговой штурм и обсудить, как "заиграют" образы в новом мультфильме или куда повернутся сюжетные ходы сценария: важная часть создания мультфильма — кастинг героев. У них должны быть подходящие для выражения замысла образы. Иногда приходится готовить десятки вариантов одного персонажа, чтобы попасть точно в цель. Даже такой, казалось бы, простой и совсем не главный герой, как Солнышко в мультфильме "Цыпленок и Капелька", прошел 20 разных вариаций, в результате чего у Солнышка появились косички, веснушки и реснички. Главного персонажа — Цыпленка — тоже пришлось долго "искать". В результате он оделся в карельскую жилетку. Одна из стен класса пока абсолютно белая. На ней Олег Обносов собирается сделать панно "Волшебный сямозерский мир". Найти новые смыслы "Олег Николаевич умеет увлечь, заинтересовать. Кроме того, именно на занятиях у Олега Николаевича привлекает, что дети не только рисуют, лепят, придумывают и создают, а учатся работать с компьютером, фотографиями, разными программами по обработке фото и видео. Современно, интересно и в то же время с национальным уклоном, ведь некоторые мультфильмы на карельском, дети узнают национальные костюмы, быт", — делится впечатлениями мама одной из учениц Обносова Виолетта Вандышева. Карельские образы и мотивы просматриваются почти во всех работах учеников Олега Николаевича. Даже в русских народных сказках. Например, сейчас группа авторов экранизации "Теремка" обсуждает, как должны выглядеть его главные герои. Все они будут в одежде с национальным колоритом, сам теремок тоже планируют сделать в карельском духе. Ребятам нужно определиться с особенностями образов: например, мышка — домовитая, любит готовить, а волк — ухарь. При этом, чтобы до боли известная история действительно захватила, необходимо посмотреть глубоко в сюжет и найти в нем новые смыслы. Ведь "Теремок", он, как и русский человек, может собрать вокруг себя абсолютно разные культуры, считает Олег Обносов.

Описание Олег Обносов строит "Домик света" на сочетании развития личности, традиций и инноваций © Анастасия Кошелева/ТАСС

"Русская культура, сельская, не удержалась, растворилась. А в карельской культуре, да и вообще в северной, больше сохранилась традиционность. Карелы, я замечаю, больше сохраняют это — выпечка, еда — неважно, какую форму это принимает… Так и родилась идея, как можно язык сохранить — через образность. Это важная тема, которую мы поднимали и все время спорили с карелами. Я считаю, что чистый язык уже не сохранить. Что делать: человек не вечен, язык тоже. Но его можно сохранить через материальную и нематериальную культуру. В Карелии умеют это делать прекрасно. Так мы сохраняем традиционность восприятия, у нас нет сбивки в ребенке. Я считаю, что это очень важно", — объясняет художник, наверное, одну из главных идей студии.

Описание Кадр из мультфильма про Федю и кошку © Анастасия Кошелева/ТАСС

Формулу "сохранить культуру через образы" в "Домике света" воплощают уже много лет — многие из мультфильмов сняты на карельском языке. Про традиции надо все время напоминать, включать эти культурные, языковые коды в свою работу, считает художник. Сейчас с начинающими ребятами Обносов снимает пластилиновый мультфильм на карельском языке по книге современной финской писательницы Марии Кяхери "Федя ищет кошку". Это простая история о мальчике, который не знает, где его питомец, и в ходе поисков по-карельски называет места, где может оказаться кошка. Вообще мультфильмы студии с интересом смотришь до самого конца, несмотря на очевидную "детскость" рисунков или лепки. Качественной картинкой уже никого не удивить, остается вложить глубину, так что находки юных мультипликаторов направлены именно на неочевидные смыслы. Художник, учитель, отшельник, философ "Я занимаюсь в студии с садика, с шести-семи лет. Мне очень нравится рисовать, но анимация — лучшее из всего. Мне нравится создавать мультфильмы, замечать в них ошибки и переделывать, нравится передвигать персонажей, для этого нужна очень высокая, почти ювелирная точность движений. Делать мультфильмы сложно, но зато потом очень классно смотреть на свои произведения и понимать, что это все мой труд", — рассказывает 12-летняя Элина. Элина посещает не один кружок, но говорит, что "Домик света" на особом месте. Олега Николаевича многие любят, словно родного дедушку, рассказывают родители, возможно, потому, что он старается чуть замедлить бег времени и событий и обратить их внимание вглубь — на внутренние смыслы героев, других людей и самого себя. Неспроста его любимый мультфильм — "Ежик в тумане" Юрия Норштейна, ведь там Ежик попадает в собственное подсознательное и учится преодолевать страхи.

Описание Олег Обносов готовится к мозговому штурму, на котором все вместе будут обсуждать новую историю, ее смысл и героев © Анастасия Кошелева/ТАСС