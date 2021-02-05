В Крыму снесут недостроенную АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Здания недостроенной в 80-х годах атомной электростанции (АЭС) в городе Щелкино в Крыму будут демонтированы. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства республики.

"Списать путем демонтажа недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, город Щелкино", - говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, снести планируется шесть объектов, находящихся в различной степени готовности, в том числе реакторное отделение.

Крымская АЭС - недостроенный в 1970-1980-х годах и ныне заброшенный объект вблизи города Щелкино, который нередко вызывает интерес у туристов, посещающих полуостров.