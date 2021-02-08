Ученые предупредили о риске авиапроисшествий на Камчатке из-за выброса пепла вулканом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Риск авиапроисшествий существует на Камчатке в связи с выбросом пепла вулканом Ключевским. Об этом в понедельник сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

В институте отметили, что 24 января вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 6,5 км. "В случае повторных выбросов пепла и попадания его в двигатели воздушных судов вероятно возникновение аварийных ситуаций на воздушном транспорте", - отметил замначальника института Владимир Мошков.

Он также добавил, что в связи с прогнозом ГУ МЧС России по Камчатскому краю рекомендует оперативно информировать авиакомпании о поведении активных вулканов полуострова и вероятных угрозах безопасности авиаполетов.