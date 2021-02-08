Аномальные морозы установились в Архангельской области и Ненецком АО

АРХАНГЕЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Аномальные морозы с температурой на семь и более градусов ниже климатической нормы установились на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО), сообщила ТАСС в понедельник начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук.

"Установились аномальные морозы. В Архангельской области - на семь и более градусов ниже климатической нормы, в НАО еще холоднее - на десять и более градусов ниже нормы", - сказала Пархомчук.

На северо-востоке Архангельской области в ночные часы ожидается до минус 39 градусов, днем температура может подниматься до минус 14-16 градусов. "Все-таки уже февраль, суточный ход больше, поэтому днем будет теплее, чем в предыдущую аномалию в январе", - добавила собеседница агентства. Резкое похолодание связано с действием арктического антициклона и переносом воздушных масс с северо-востока Карского моря, уточнила она.

По прогнозу, морозы продержатся до 10 февраля.