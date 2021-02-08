Центр "Точка кипения" начал работу в федеральном университете в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Центр коллективной работы "Точка кипения" начал действовать в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске. Как рассказала ТАСС в понедельник ректор САФУ Елена Кудряшова, она будет иметь большое значения для функционирования Арктического научно-образовательного центра (НОЦ).

"Сегодня мы запустили "Точку кипения", открылась "Точка кипения" совместно с пространством НОЦ мирового уровня "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования". Здорово, что очень многие компании приняли участие в этом, конечно, включая правительство Архангельской области и губернатора. Весь дизайн делали студенты нашей Высшей инженерной школы, и руками взрослых это все удалось сегодня воплотить. Надеемся, что здесь будут новые идеи и проекты", - сказала Кудряшова.

В "Точке кипения" САФУ - конференц-зал, два лекционных зала-трансформера, классический лекционный зал, четыре проектные аудитории, проектный офис, переговорная, аудитория для видео-конференц-связи, открытое пространство. Все аудитории оснащены современной мобильной мебелью, которую можно переставлять в соответствии с целями мероприятия, и всей необходимой оргтехникой. "Многие предметы мебели сделаны тоже ребятами нашей фабрики, молодыми специалистами", - добавила собеседница агентства.

"Точка кипения" САФУ создана как площадка для взаимодействия представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, технологических предпринимателей, студентов для обмена опытом, результатами деятельности, проработки новых идей. Планируется, что она должна стать базой для осуществления коммуникаций по проектам НОЦ, центром по апробации новых образовательных подходов и методов. Учитывая международный фокус работы НОЦ "Российская Арктика", в вузе считают перспективным получение международного статуса для "Точки кипения" САФУ.

Проекты для Арктики

В понедельник с некоторыми проектами познакомился глава Архангельской области Александр Цыбульский. Он отметил, что многие имеют прикладное значение, в том числе для отдаленных арктических территорий. "Меня очень заинтересовала система неинвазивного анализа крови, - сказал он журналистам. - В удаленных, труднодоступных местах не всегда есть возможность и специалисты для того, чтобы поставить там, допустим, лабораторию для изучения биохимического состава крови. <…> И если вот таким неинвазивным способом мы сможем обеспечить наше фельдшерско-акушерские пункты, наши амбулатории, то, я думаю, <…> это существенным образом может повысить безопасность жизни и здоровья наших людей".

Также он отметил проекты, связанные с новыми способами обработки древесины, делающие ее более стойкой к огню, и разработки новых строительных материалов. "И новые материалы - бетоны и материалы водоотталкивающие - это все предмет серьезного анализа. Надо смотреть и себестоимость, возможное производство больших объемов и, я думаю, что все они хорошо таргетированы на территории именно Севера", - сказал губернатор.

Он добавил, что "Точка кипения" может быть использована в том числе для взаимодействия научно-образовательного сообщества с правительством региона. "И мне бы очень хотелось вместе с правительством быть регулярным участником таких мозговых штурмов, - пояснил глава области. - Мне кажется, сегодня это крайне востребовано и очень необходимый формат, поэтому если нам удастся здесь такое неформальное общение организовать, мы могли бы вырабатывать новые идеи. Молодые люди сегодня могут подсказать нам неординарные, нестандартные решения. В дальнейшем уже наша задача - грамотно и оперативно их использовать".