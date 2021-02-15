Березовые ложки: супруги из Приморья делают одноразовую посуду из дерева

Алексей и Елена Бутузовы из небольшого города Партизанск (154 км от Владивостока) вдохновились во время поездки в Гонконг идеей создания тарелок и приборов, которые, в отличие от пластика, не загрязняют природу

Китайская компания продала им уникальные станки, а затем пара освоила технологию и запустила компанию "Ложка плюс". За три года небольшое семейное предприятие стало поставщиком посуды в сети общественного питания и крупные медучреждения, а их приборами пользовался даже бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Влюбились в деревянную ложку В 2017 году Бутузовы отправились в деловую поездку на юг Китая и на один день заехали в Гонконг. "Гуляя по городу я захотела пирожное и кофе. Тут же, на улице, муж купил мне тирамису в керамической тарелке. К нему дали разовую деревянную ложечку, в которую мы просто влюбились и даже привезли ее домой. Сейчас я понимаю, что ложка была самая обычная, мы теперь делаем лучше, но тогда она нас очень впечатлила", — рассказывает Елена. Вернувшись в Россию, Алексей стал обращать внимание на палочки для мороженного и другие одноразовые деревянные предметы. "У мужа образование в сфере лесопереработки, он много работал в этой отрасли, и я видела, как ему это интересно. Купить в России станки для изготовления посуды мы не смогли, но нашли производителя в Китае. После уговоров оборудование нам продали, но никакого технического сопровождения не предоставили, и Алексей сам во всем разбирался. В результате получилась уникальная технология полного цикла — от бревна до готовых кухонных принадлежностей", — говорит Елена.

Описание Алексей и Елена Бутузовы © Личный архив Елены Бутузовой

Алексей отмечает, что ему очень захотелось создавать то, что будет полезно людям, но не навредит природе. "2017 год был объявлен в России Годом экологии, и мы решили, что пришло время для такого проекта. Китайцы только посмеивались: им не хотелось получить конкурентов в России, но они и не верили, что у нас это получится", — вспоминает директор "Ложки плюс". Одним из первых клиентов молодого предприятия стала сеть пекарен в Санкт-Петербурге, сотрудничество с которой продолжается до сих пор. "Конечно, нам хотелось видеть пользу от нашей работы здесь, в Приморье. Мы с дочерью делали "букеты" из ложек, вилок и размешивателей для напитков, обвязывали их бечевкой и ходили по заведениям — просили администраторов передать нашу продукцию руководству. Тогда откликнулся только фермерский ресторан "Огонек". Они были единственными, кто в нас поверил и стал с нами работать", — отмечает Елена. Затем Бутузовы стали продавать одноразовую посуду через торговый дом в Москве. Оптовые покупатели из центральной части России заказывают продукцию там, а если делают заказ напрямую, то доставка логистическими компаниями занимает до трех недель. "Никаких проблем не возникает — мы отгружаем посуду контейнерами и небольшими партиями. Сейчас нашей продукцией пользуются в Хабаровском крае, в Сахалинской области, в Новосибирске, Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге", — говорит Алексей. Экологичное производство Семейное предприятие Бутузовых растет. Производством посуды уже занимаются несколько десятков человек, и штат планируют еще увеличить. В ближайших планах — создание дополнительной линии, которая повысит производство тарелок в три раза, тогда и понадобятся дополнительные рабочие руки. "Алексей сам разработал станок, который нам нужен, — он долго изучал, чертил. Оборудование снова заказывали на китайской фабрике, а там уже сказали: "Спасибо, русский друг, теперь мы будем такие станки делать". Нам приятно, что разработки будут полезны", — говорит Елена.

В Партизанске живет около 30 тысяч человек, это бывший шахтерский город, и предприятий там немного. Большинство сотрудников "Ложки плюс" — женщины. "Многие заняты на отбраковке продукции: отбирать качественные изделия без заноз и шероховатостей могут только женские руки. Всего 30% наших сотрудников — мужчины", — отмечают Бутузовы. Все сотрудники работают на производстве в перчатках, масках и имеют санитарные книжки. На семейном предприятии работает и старший сын Бутузовых Артур. Он студент, до пандемии жил и учился в Китае, а теперь помогает отцу. Коронавирус, считает Елена, повлиял на отношение потребителей к экологии: во время самоизоляции многие задумались о вреде пластика, его недолговечности. "Первые три года было невероятно трудно предлагать деревянную посуду. Многие люди просто не понимали, зачем им это, если можно купить привычный пластик. В 2020 году случился своего рода перелом", — отмечает она. Появился и новый запрос от клиентов — сети общественного питания и доставки еды стали просить наборы приборов в индивидуальной упаковке. На предприятии налаживают и это производство, в качестве основного материала решено использовать бумагу. "Мы сознательно отказываемся от производства глубоких тарелок и стаканчиков, потому что их нельзя сделать непротекающими без клея и химических растворов. А на своем производстве мы используем только экологичные материалы — березу и воду. Наша посуда после использования не требует сложной утилизации, она быстро разлагается и хорошо горит", — говорит Елена. Важным для предпринимателей является и то, что они не только берут у природы, но и возвращают ей — высаживают новые деревья в Партизанском районе. "Когда мы начинали, то использовали поваленные деревья, которые уже не смогут расти. Брали и те деревья, которые забраковали на лесопилках и лесозаготовительных предприятиях. Сейчас объемы нашего производства выросли и от этого принципа мы отошли", — признает Алексей. Деревянные преимущества Одноразовую деревянную посуду из Приморья можно использовать, разогревая еду в микроволновой печи, при этом о такую тарелку нельзя обжечься, а блюдо дольше остается теплым. Сохраняется вкус и естественный запах продуктов. "Я использую наши тарелки, когда жарю рыбу: они впитывают жир, но не пропитываются им насквозь. А еще посуда из березы имеет антибактериальные свойства и пригодна для людей с аллергией на пластик", — отмечает Елена.