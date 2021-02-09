В центре европейской части России с 11 по 14 февраля ожидается сильный снегопад

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сильный снегопад начнется во всех районах центра европейской части России во второй половине дня в четверг и продлится до 13-14 февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас очень интересная ситуация. Южный циклон будет проходить через центр европейской России. Под этим влиянием во всех районах центра европейской России прогнозируется сильный снег. Снегопад начнется во второй половине четверга (11 февраля - прим. ТАСС) и продолжится до 13-14 февраля", - сказал он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, высота снежного покрова увеличится на 25-30 см за этот период.