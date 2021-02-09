Более 100 объектов водоснабжения реконструируют в Поморье до 2024 года

АРХАНГЕЛЬСК, 9 февраля. /ТАСС/. Свыше 100 объектов системы водоснабжения построят и реконструируют в Архангельской области по проекту "Чистая вода" до 2024 года включительно, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Результатом реализации регионального проекта "Чистая вода" должны стать реконструкция и строительство 114 объектов водоснабжения, что позволит обеспечить питьевой водой более 237 тысяч жителей области", - сообщили в пресс-службе.

Это позволит увеличить число жителей, обеспеченных качественной водой, с 62,2% сейчас до 73,1%. На реализацию проектов будет направлено более 3,5 млрд рублей, из них 2,57 млрд рублей - средства федерального бюджета.

На сегодняшний день уже введен в эксплуатацию магистральный водопровод в селе. Шангалы Устьянского района. За счет внебюджетных средств завершены мероприятия по объектам в поселке Маймаксанского лесного порта и на острове Хабарка г. Архангельска. В настоящее время строятся и планируются к вводу в эксплуатацию канализационные очистные сооружения (КОС) в Каргополе, поселке Октябрьский Устьянского района, выполняется проектирование реконструкции КОС в поселке Приводино Котласского района, селе Холмогоры и городе Вельске. В рамках государственно-частного партнерства за счет внебюджетных средств планируется реконструкция очистных в Архангельске, Онеге и десяти населенных пунктах Вельского района.

По оценке Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, потребность региона в финансировании для полного решения проблемы по обеспечению надлежащей работы канализационных очистных сооружений составляет 17 млрд рублей. Один из инструментов решения проблемы - участие региона в госпрограмме комплексного развития сельских территорий.