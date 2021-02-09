Ученые МГУ совместно с ПОРА разработают международный индекс развития стран Арктики

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета (МГУ) и специалисты экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) создадут в этом году индекс устойчивого развития регионов российской и зарубежной Арктики. Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.

"В рейтинг войдут не только регионы российской Арктики, но и зарубежных стран, в том числе США и Канады. Рейтинг будет включать данные об индексе устойчивого развития на основе методологии полярного индекса для оценки регионов и компаний с учетом экономических, социальных и экологических показателей", - сказал Стоцкий.

Он добавил, что рейтинг будет составлен совместными усилиями экспертов ПОРА и Московского государственного университета.

Как пояснили в экспертном центре ПОРА, в основе методики расчета рейтингов регионов и компаний лежит теория устойчивого развития, разработанная под эгидой ООН как "универсальная модель развития человеческих сообществ - от отдельных территорий и предприятий до мира в целом". В отличие от подавляющего большинства существующих рейтингов территорий, проект "Полярный индекс" методологически основан на понимании устойчивого развития как баланса экономической, экологической и социальной составляющих, уточнили в экспертном центре.

Проектный офис развития Арктики - общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на Севере России.